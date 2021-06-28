Euro
10.4362
-0.29%
Dolar
8.7351
-0.33%
Altın
499.65
-0.48%
Borsa
1.39
-0.16%
Bitcoin
301.669
5.29%
EXEN Coin
30.50
6.56%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Yasemin Özilhan'ın renkli kombini

    Eski oyuncu Yasemin Özilhan, katıldığı bir davette giydiği renkli kombiniyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 11:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasemin Özilhan'ın renkli kombini

    Bodrum’da tatil yapan iki çocuk annesi eski oyuncu Yasemin Özilhan, önceki gün bir etkinliğe katıldı.

    HEPSİ MARKA

    Her giydiğini kendine yakıştırmasını bilen Yasemin Özilhan’ın renkli kıyafeti çok beğenildi.

    Bluzu ve pantolunu ‘Anim’ marka. Üstü 1450 TL, altı 1350 TL. Gözlükleri ise Bottega Veneta; 2 bin TL.

    Yasemin Özilhan ın renkli kombini #1Yasemin Özilhan ın renkli kombini #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir