Yasemin Özilhan'ın renkli kombini

Eski oyuncu Yasemin Özilhan, katıldığı bir davette giydiği renkli kombiniyle dikkat çekti.

Bodrum’da tatil yapan iki çocuk annesi eski oyuncu Yasemin Özilhan, önceki gün bir etkinliğe katıldı.

HEPSİ MARKA

Her giydiğini kendine yakıştırmasını bilen Yasemin Özilhan’ın renkli kıyafeti çok beğenildi.

Bluzu ve pantolunu ‘Anim’ marka. Üstü 1450 TL, altı 1350 TL. Gözlükleri ise Bottega Veneta; 2 bin TL.