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- Yasemin Özilhan'ın renkli kombini
Yasemin Özilhan'ın renkli kombini
Eski oyuncu Yasemin Özilhan, katıldığı bir davette giydiği renkli kombiniyle dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 28.06.2021 - 11:23
- Güncelleme : 28.06.2021 - 11:29
Bodrum’da tatil yapan iki çocuk annesi eski oyuncu Yasemin Özilhan, önceki gün bir etkinliğe katıldı.
HEPSİ MARKA
Her giydiğini kendine yakıştırmasını bilen Yasemin Özilhan’ın renkli kıyafeti çok beğenildi.
Bluzu ve pantolunu ‘Anim’ marka. Üstü 1450 TL, altı 1350 TL. Gözlükleri ise Bottega Veneta; 2 bin TL.