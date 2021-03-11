Yasemin Sakallıoğlu evlendi

Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, geçtiğimiz yıl nişanlandığı sevgilisi Burak Yırtar ile dünyaevine girdi.

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Burak Yırtar ile 2019 yılında nişanlanmıştı. Evlilik yolunda ilerlerken bir dönem sürpriz bir şekilde yollarını ayıran çift, sonunda evlendi.

Pandeminin bitmesini bekleyemeyen ikili, sürpriz bir şekilde sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Çift, pandemi sebebiyle ailesi ve şahitlerinin katıldığı küçük bir organizasyon ile evlendiklerini duyurdu.

TAKİPÇİLERİNE SÜRPRİZ YAPTI

Mutlu haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderilerle duyuran Sakallıoğlu, "Bir küçük sürprizimiz var." ifadelerini kullandı.

"EVLENMEK HOŞUMUZA GİDER"

32 yaşındaki Yasemin Sakallıoğlu, eşi ile birlikte çekilen karesini ise, "Evlenmek hoşumuza gider." şeklindeki esprili bir not ile takipçileriyle paylaştı.