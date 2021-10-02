Yasemin Şefkatli bekarlığa veda etti

İdo Tatlıses ile 7 Ekim'de evlenecek olan Yasemin Şefkatli, bekarlığa veda partisi düzenledi. Şefkatli'nin partisine en yakın arkadaşları katılırken, o anlar çektirilen fotoğraf karelerine yansıdı.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile uzun süredir birlikte olan Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de gelinlik giymeye hazırlanıyor.

Önceki gün hamam sefası yapan Şefkatli, dün ise arkadaşları ile bekarlığa veda partisi düzenledi.

Tatlıses'in oğlu için 1,5 milyon lirayı gözden çıkardığı belirtilirken, düğünün hazırlıklarında ise artık sona gelindi.

Çift 7 Ekim Perşembe günü Zincirlikuyu'da lüks bir otelde dünyaevine girecek.

GELİN YASEMİN

Beşiktaş'taki bir restoranda yemek daveti veren Şefkatli'yi yakın dostları yalnız bırakmadı.

Şefkatli, bekarlığa veda partisinin eğlenceli fotoğraflarını ise sosyal medya hesabından paylaştı.

DÜĞÜNÜN DETAYLARI

Koronavirüs önlemlerine dikkat edilecek olan düğünde; davetliler cep telefonlarına gelecek bir mesaj ve barkod uygulamasıyla düğüne girecek.

İbrahim Tatlıses ise gelini Yasemin Şefkatli'ye gelinlik, oğlu İdo Tatlıses'e şık bir damatlık aldı.

Hiçbir masraftan kaçınmayan Tatlıses'in; mekan kirası, süsleme, gelinlik, damatlık, Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi, takılar, balayı ve konukların ağırlanmasına varana kadar her şeyi ödediği belirtildi.