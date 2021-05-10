Yasemin Şefkatli: Düğün ertelendi

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkali'den beklenen düğün açıklaması geldi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile nikah masasına oturmak için hazırlanan Yasemin Şefkatli, katıldığı Instagram yayınında açıklamalar yaptı.

Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli, ilişkisine dair merak edilen soruları yanıtladı.

"KIYAMADIM"

Şefkatli, kız isteme töreninde geleneklerin aksine, İdo'nun kahvesine tuz koymadığını söyledi. Şefkatli "İdo midesinden rahatsız olduğu için içime dert oldu. Ben de tuz yerine bal koydum." dedi.

"DÜĞÜN YAZ SONU"

Düğün için de acelelerinin olmadığını belirterek "Her şey planlı fakat tarih konusunda emin değiliz. Yaz sonu düğün olabilir." diye konuştu.