Yasemin Şefkatli hamamda dansöz oynattı

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli, evlilik öncesi yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğünü için geri sayım başladı. Zincirlikuyu'da bir otelde düzenlenecek törenle dünyaevine girecek olan çift, hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor.

GELİN HAMAMI

İdo Tatlıses ile 7 Ekim'de evlenecek olan Yasemin Şefkatli, önceki gün stresini atmak için düğün öncesi keyifli bir zaman geçirdi. Yasemin Şefkatli, kız arkadaşlarıyla birlikte gelin hamamına gitti. Yasemin Şefkatli burada dansöz oynattı ve arkadaşlarıyla eğlendi.

İBO MASRAFTAN KAÇINMIYOR

Daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde 1000 kişilik bir düğünle evlenmeyi planlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli pandemi nedeni ile bundan vazgeçmişti. İbrahim Tatlıses, hiçbir masraftan kaçınmadığı oğlu İdo Tatlıses'in düğününe iddialara göre servet harcadı.