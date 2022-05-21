Yasemin Şefkatli'den Derya Tuna açıklaması

Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence" sözleri hakkında konuşan Yasemin Şefkatli, "Onun üzerine bir söz söylemeyeyim. Bir şeyden dolayı demiştir" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte soruları yanıtladı.

Çapkınlıkla ilgili gelen bir soruya cevap veren Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım.

Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

Bu sözler gündeme bomba gibi düşerken, gelini Yasemin Şefkatli gazetecilere takıldı.

Derya Tuna'nın açıklamaları hakkında konuşan Şefkatli, "Onun üzerine bir söz söylemeyeyim." dedi.

"O diyorsa, bir bildiği vardır"

Yasemin Şefkatli, "O bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Şimdi ben ne diyeyim? Onun üzerine bir söz söylemeyeyim. Bir şeyden dolayı demiştir...

Bir yerde bir sorun varsa iki tarafın muhtemelen hatası vardır. Tek tarafa yıkılmaz ama o onu başka bir anlamda, başka bir şekilde ya da başka bir şeye istinaden söylemiştir.

Tek bir kişiye bunu atmamak lazım. Suç ne tek kadınların ne de erkeklerin yani... Yanlış mı düşünüyorum?" dedi.

"Açıklamasını sizden öğrendim.."

Şefkatli, "Kayınvalidem ne diyorsa doğrudur' mu diyorsunuz?" sorusuna karşılık ise "Ben açıklamasını sizden duyuyorum. Bilmiyorum ki nasıl bir koşulda ne dedi?

Kayınvalidemi takip ediyorum ama siz bana 'geçen böyle bir açıklamada bulundu' diyorsunuz... Açıklamanın altını ya da canlı görmedim ki... Mutlaka bir şeye istinaden söylemiştir" yanıtını verdi.

Dilan Çıtak açıklaması

Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde evlilik yolundan ilk adımı atan görümcesi Dilan Çıtak'ın nişanına neden katılmadığıyla ilgili soruları manidar bir şekilde cevapladı:

"Katılamadık. Buradan da mutluluklar diliyorum. Daha da yorum yapmayalım. Teşekkür ediyorum."