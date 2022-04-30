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    Yasemin Şefkatli'nin bayram programı

    Bebek'te görüntülenen ve gazetecilerle sohbet eden Yasemin Şefkatli, "Bayramda hiçbir programımız yok, buradayız. İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 15:41
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    Yasemin Şefkatli'nin bayram programı

    İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile uzun süre aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de yapılan görkemli bir düğünle aileye girdi.

    Uzun süren aşklarını nikahla taçlandıran İdo-Yasemin Tatlıses çifti, Ramazan boyunca sık sık aile bireyleriyle bir araya geldi.

    Aile bireyleriyle iftar yapan çift, sık sık İbrahim Tatlıses'in yanına gidiyor. İdo'ya göre sosyal medyada daha fazla aktif olan Yasemin Şefkatli, bu anları sosyal medyadan yayınlıyor.

    Önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Bebek'te görüntülenen Yasemin Şefkatli, bayrama dair soruları cevapladı.

    Yasemin Şefkatli'nin bayram planı

    ATM'den para çektiği sırada objektiflere yansıyan Şefkatli, görüntülendiğini fark edince gülmeye başladı.

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Yasemin Şefkatli, yakın zamanda gittikleri Hollanda tatilinin güzel geçtiğini ifade etti.

    Şefkatli, basın mensuplarının, "Bayram programınız var mı?" sorusuna ise "Hiçbir programımız yok, buradayız. İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz." dedi.

    Yasemin Şefkatli nin bayram programı #1

    Yasemin Şefkatli nin bayram programı #2

    Yasemin Şefkatli nin bayram programı #3

    Yasemin Şefkatli nin bayram programı #4

    Yasemin Şefkatli nin bayram programı #5

     


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