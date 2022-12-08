Yasemin Şefkatli'nin derin yırtmaçlı pozu beğenildi

İdo Tatlıses ile mutlu bir evlilik sürdüren Yasemin Şefkatli, sosyal medyada yayınladığı 90'lar tarzıyla büyük beğeni topladı.

Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses ile 2021'de nikah masasına oturdu.

Görkemli düğünün ardından sık sık gündem olan Şefkatli, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

'Çocuk için erken'

İdo Tatlıses ile aşk dolu paylaşımlarının yanı sıra güzelliği ve fiziği ile de çok konuşulan ünlü isim, iddialı kareleriyle büyük beğeni topluyor.

Mutlu bir evlilikleri olan genç çift, geçtiğimiz günlerde çocuk planlarını erken bulduklarını açıklamıştı.

90'lar tarzıyla beğenildi

Ardından yeniden gündem olan Şefkatli, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adeta mest etti.

90'lar tarzıyla poz veren Şefkatli, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Yırtmaçlı pozlara kayınvalideden kalp

Kısa sürede büyük beğeni alan derin yırtmaçlı pozlar, kayınvalide Derya Tuna'dan da beğeni aldı.

Güzelliğiyle beğeni toplayan İdo Tatlıses'in eşine Tuna da kalp emojileri yağdırdı.