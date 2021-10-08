Yasemin Şefkatli'nin transparan gelinliği olay oldu

Dün akşam dünyaevine giren genç çiftin düğününe, gelinlik krizi damga vurdu. Yasemin Şefkatli, içini gösterdiği öne sürülen ikinci gelinliğini aileden gelen uyarı üzerine değiştirmek zorunda kaldı.

Yıllardır beraber olan İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli çifti, dün çok sayıda ünlü ismin katıldığı görkemli bir düğünle mutluluğa evet dedi.

Gecenin en çok konuşulan detayı, Yasemin Şefkatli'nin giydiği gelinlikler oldu.

Şefkatli, özel gecesi için 3 gelinlik tercih etti.

İKİNCİ GELİNLİK AİLEYİ RAHATSIZ ETTİ

Genç gelinin ilk seçimi dantel detaylı, uzun kollu bir model oldu. Şefkatli, düğünün ilerleyen dakikalarında ise transparan, sırt ve bacak dekolteli bir gelinlik giydi.

İddialara göre, ikinci gelinlik sonrası Şefkatli'ye, ailelerden uyarı geldi.

UYARI ALINCA DEĞİŞTİRDİ

Şefkatli, 15 dakika sonra ise salona farklı bir gelinlikle geri döndü.

Yasemin Şefkatli'nin transparan gelinliği kriz yarattı

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlendi