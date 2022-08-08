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    Yasemin ve İzzet Özilhan boşanma aşamasında

    İzzet Özilhan ile eşi Yasemin Özilhan hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 07:27
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    Yasemin ve İzzet Özilhan boşanma aşamasında

    Eski oyuncu Yasemin Özilhan, iş dünyasının önemli iş insanları arasında yer alan Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'la 2011 yılında dünyaevine girdi.

    Evliliğinin ardından 'Özilhan' soyadı alan ünlü ismin, bu evlilikten 2 kızı dünyaya geldi. Şu sıralar çiftin evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaşıyor.

    Fotoğraf paylaşımı bitti

    Yasemin Özilhan'ın sosyal medya hesabında yakın tarihte eşiyle hiç fotoğrafı olmaması ve eşiyle yaptığı en son paylaşımın 2021 yılının Temmuz ayında olması, çift hakkındaki ayrılık iddialarını güçlendirdi.

    İkili uzun bir süreden bu yana ayrı evlerde yaşıyor.

    Yasemin ve İzzet Özilhan boşanma aşamasında #1

    Yasemin ve İzzet Özilhan boşanma aşamasında #2


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