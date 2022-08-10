Yasemin Yürük: Yeni nesle yetişemiyorum

Uzun bir aradan sonra müzik sektörüne yeniden dönen Yasemin Yörük, şimdiki hayatını anlattı.

Bir döneme damgasını vuran müzik gruplarından Hepsi üyelerinden olan Yasemin Yürük, uzun bir aranın ardından müzik sektörüne döndü.

Nişantaşı'nda görüntülenen Yürük, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarıyla konuşarak müziğe dönüş kararını açıklayan Yürük, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç niyetim yoktu"

"Aklımda hiç şarkı yapmak yoktu. Sonra Yasemin Şefik beni gaza getirdi; ‘Selami’nin (Bilgiç) şarkısı var, hadi sen söyle’ dedi. 10 yıldır şarkı söylemiyorum, nasıl söyleyeceğim derken bir anda kendimi stüdyoda buldum. Demoyu okudum, iş bitti. Biraz hızlı oldu."





"Yetişemedim"

Müziğe ara verdiği süre içerisinde oyunculuk ve sporla ilgilendiğini ifade eden 35 yaşındaki Yasemin Yürük, "Bir ara Yılmaz Erdoğan’ın oyunculuk atölyesi Mutfak’taydım. Oradan çıktım, biraz dizilerde oynadım. Sonra dedim ki, ‘Ben bu yeni nesle yetişemiyorum. Yasemin sen hoca ol.’ Spor eğitimi aldım ve şimdi antrenörlük yapıyorum. Hisar’da ufak bir stüdyom var, orada ders veriyorum ya da serbest çalışıyorum." dedi.

"Yalnız hissettim"

Yeniden müzik çalışmalarına başladığını dönemde kendisini yalnız hissettiğini de itiraf eden şarkıcı, "İlk defa hayatımda kızlar yoktu, kendimi bu yüzden çok yalnız hissettim. Biz sahnede bir bakışımızdan, gözümüzden ne yapmamız gerektiğini anlardık. O yüzden onlarsız bir şeyler yapmaya alışıyorum diyebilirim. Şöyle de güzel tarafı var; kimseyi düşünmeden istediğimi yapabilirim. Grup olmanın zorluğu oydu." diye konuştu.

Yürük, eski grup üyelerinden destek aldığını da açıklayarak, "Gülçin (Ergül) benimle çok ilgilendi, böyle bir şey yaptığımı duyunca çok heyecanlandı. Diğer kızlar da (Cemre Kemer ve Eren Bakıcı) sevindi, ama onlar biraz çoluk çocuğa karıştığı için çok etkilenmediler. Bütün kızlar çok destek oldu." ifadelerini kullandı.