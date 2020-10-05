Yasin Obuz: Bir buçuk yıl önce boşandım

Yasin Obuz, evliliği hakkında internette dolaşan tüm belirsizlikleri ortadan kaldırdı.

Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor’a katılarak adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz CNN TÜRK’te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu.

Sorulara tüm samimiyetiyle yanıt verirken, daha önce hiçbir yerde bahsetmediği özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BOŞANDIM"

Özel hayatıyla ilgili daha önce hiçbir soruya cevap vermeyen Obuz, ‘Evli misiniz?’ sorusuna ‘1 buçuk yıl önce boşandım’ cevabını vererek kendisini takip edenleri şaşırttı.

"EVDE ŞİDDET VARDI"

Katıldığı yarışmalarda annesinden ve kız kardeşlerinden bahseden ancak babasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Yasin Obuz ‘Çocukken babamdan dayak yedim, büyüdüğüm evde şiddet vardı. Babamla görüşmüyorum, bir gün çocuğum olursa babasız büyümeyecek!’ açıklamasında bulunarak öfkeli karakter yapısının sebebini de açıklamış oldu.