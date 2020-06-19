Dolar
6.857
0.0145%
Euro
7.6917
0.039%
Altın
1727.02
0.2379%
Borsa
112494.62
0%
G. Altın
380.766
0.2369%
Bitcoin
63925.83
-0.841%
19ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 19 C

    Yasmin Erbil, annesinin doğum gününü kutladı

    Yasmin Erbil'den annesi Nergis Kumbasar'ın duygulandıran paylaşım...
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2020 - 07:21
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Yasmin Erbil, annesinin doğum gününü kutladı

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından  annesi Nergis Kumbasar'ın yeni yaşını kutladı.

    Annesiyle birlikte çekilmiş karelerinden oluşturduğu bir kolajı takipçileriyle paylaşan Yasmin Erbil, 57 yaşına giren annesine şu satırlarla seslendi:

    "HİÇ DÜŞÜNDÜN MÜ?"

    “İlk fotoğrafta benim yaşlarımdasın…hiç bu kadar iyi bir anne olacağını düşünür müydün acaba? Seni seviyorum bugünün ve her günün anlamı sensin ayrıca (arkadaşlarım hemen gülümseyecekler) ‘my mom said no’ Nergo böyledir. İyi ki annem iyi ki doğdun ve ben seni buldum”





    Görüş Bildir