Yasmin Erbil, annesinin doğum gününü kutladı

Yasmin Erbil'den annesi Nergis Kumbasar'ın duygulandıran paylaşım...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından annesi Nergis Kumbasar'ın yeni yaşını kutladı.

Annesiyle birlikte çekilmiş karelerinden oluşturduğu bir kolajı takipçileriyle paylaşan Yasmin Erbil, 57 yaşına giren annesine şu satırlarla seslendi:

"HİÇ DÜŞÜNDÜN MÜ?"

“İlk fotoğrafta benim yaşlarımdasın…hiç bu kadar iyi bir anne olacağını düşünür müydün acaba? Seni seviyorum bugünün ve her günün anlamı sensin ayrıca (arkadaşlarım hemen gülümseyecekler) ‘my mom said no’ Nergo böyledir. İyi ki annem iyi ki doğdun ve ben seni buldum”











