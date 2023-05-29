Yasmin Erbil: Atam'ın izinden gitmeye devam Annesi Nergis Kumbasar ile oy kullandıktan sonra paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sildiği seçim paylaşımıyla ilgili açıklama yaptı.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın 27 yaşındaki kızları Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Sık sık iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Erbil, Kılıçdaroğlu'nu destekliyordu.

Annesiyle oy kullandıktan sonra sosyal medyada seçim paylaşımı yapan Yasmin Erbil, aldığı mesajlardan sonra paylaşımını silip isyan etti.

"Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum"

Yasmin Erbil, "Sildiğim storyden dolayı bir sürü itham ve ötekileştiren çirkin dm'ler yazmışsınız bu muyuz biz gerçekten? Böyle mi olmak zorunda? Ben seninle aynı görüşte değilim olmayacağım da saygı duymalısın. Sevgide kalmaya çalışmaktan yoruldum artık çünkü siz diye konuşmaya nefret saçmaya devam ediyorsunuz. Atam'ın izinde savunduğum yolda devam." dedi.