Yasmin Erbil, büyük aşkı Yiğit Poyraz'la düğüne gitti! Aşk pozlarına beğeni yağdı

Haber Merkezi

Çocuklar Duyması dizisindeki Havuç karakteriyle kariyerine adım atan ve Survivor’da yarışarak adını duyuran 34 yaşındaki oyuncu Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tutku Yılmaz ile evlendi.

Survivor All Star 2025'e sürpriz bir şekilde veda eden yarışmanın iddialı isimlerinden Yiğit Poyraz, yakın arkadaşı Furkan Kızılay’ı mutlu gününde yalnız bırakmadı.

YASMİN'İ DE GÖTÜRDÜ

Poyraz, düğüne sevgilisi Yasmin Erbil ile birlikte katıldı ve ikili gözlerden uzak bir şekilde mutlu anlarını kutladı. Sosyal medyada sıkça paylaşımlarda bulunan Yiğit Poyraz, takipçileriyle bu özel günü de paylaştı.

Instagram hesabından sevgilisi Erbil ile birlikte düğünden çekilen aşk dolu kareleri paylaşan Poyraz, takipçisinden büyük ilgi gördü.