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    Yasmin Erbil estetik oldu

    Şu sıralar TikTok'ta fırtına gibi esen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı, çenesini inceltti.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 13:49
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    Yasmin Erbil estetik oldu

    Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya fenomeni kızı Yasmin Erbil, paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen isimlerden.

    "Yüzüne ne yaptın?"

    Sık sık bikinili ve dekolteli hallerini paylaşarak hayranlarından beğeni toplayan Yasmin Erbil'in yüzündeki değişiklik dikkat çekti.

    Takipçileri tarafından yakın takipte olan Yasmin Erbil'e "Yüzüne ne yaptın?" yorumları yağdı. Erbil'in küçük kızı ise dudaklarına bir şey yaptırmadığını ama suratına masseter botoks yaptırdığını itiraf etti.

    Masseter botoks nedir?

    Masseter botoks; çene yapısını incelterek kare görünümünden ziyade daha ince ve oval bir yüze kavuşmayı sağlar.

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