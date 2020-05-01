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    Yasmin Erbil: Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim

    Yasmin Erbil, bir takipçisinin "Evlen sen, bu güzellik boşa yaşamasın" mesajını sosyal medya hesabından ifşa etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2020 - 10:03
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    Yasmin Erbil: Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

    Zamanının çoğunu evde spor yaparak değerlendiren Erbil, bu sefer kendisine gelen bir mesajı takipçileriyle paylaştı.

    "EVLEN"

    24 yaşındaki Erbil, bir takipçisinin "Yasemin, evlen canım sen. Bu güzellik boşa yaşamasın." şeklindeki mesajını ifşa etti.

    Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Erbil, "Güzelliğimin boşa gittiğini öğrendim." sözleriyle o takipçisini tiye aldı.

    Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Mehmet Ali Erbil'in kızı olmak nasıl bir duygu?" sorusunu, "Aslında kimseye eyvallahın olmuyor, o bayağı güzel." şeklinde cevaplamıştı.

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