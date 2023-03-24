Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın aşk pozları

Haber Merkezi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başladı.
İtalya'ya gittiler
Birlikte İtalya'ya tatile giden çift, tatilden keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Kucağına oturdu
Aşkını gizlemeyen Yasmin Erbil, sevgilisinin kucağına oturduğu ve öpüştükleri anları da yayınladı. Romantik anlar sosyal medyada beğeni topladı.