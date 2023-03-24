Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın aşk pozları
Haber Merkezi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Yasmin Erbil, geçtiğimiz aylarda eski yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başladı.

Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın aşk pozları

İtalya'ya gittiler

Birlikte İtalya'ya tatile giden çift, tatilden keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kucağına oturdu

Aşkını gizlemeyen Yasmin Erbil, sevgilisinin kucağına oturduğu ve öpüştükleri anları da yayınladı. Romantik anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın aşk pozları
Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın aşk pozları
Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın aşk pozları
Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın aşk pozları
Yasmin Erbil ile sevgilisi Yiğit Poyraz'ın aşk pozları