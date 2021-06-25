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    Yasmin Erbil peçe taktı

    Yasmin Erbil, bir kez daha sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 14:29
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    Yasmin Erbil peçe taktı

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, annesi Kumbasar ile birlikte Dubai’de tatil yapıyor.  Erbil, sosyal medya üzerinden yaptığı tatil paylaşımları dikkat çekiyor.

    PEÇELİ PAYLAŞIM

    Annesi Nergis Kumbasar ile Dubai'de safariye çıkan Yasmin Erbil, güneşten korunmak için peçe taktı. Çölde gezinti yapan anne-kızın, elleriyle akbaba beslediği anlar ise sosyal medyada geniş yer buldu.

    Erbil'in paylaşımına sosyal medya önce mini bikini, sonra peçeli paylaşım şeklinde yorumlar yapıldı.

    Yasmin Erbil peçe taktı #1Yasmin Erbil peçe taktı #2

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