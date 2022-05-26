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- Yasmin Erbil: Pozlardayım
Yasmin Erbil: Pozlardayım
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı.
- Haber Merkezi
- 26.05.2022 - 07:39
- Güncelleme : 26.05.2022 - 07:58
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, Dubai'den daha dönmedi.
Dekolte seviyor
Instagram fenomenlerini aratmayan Yasmin Erbil, tatil pozlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde şezlongda sere serpe uzanarak verdiği pozunun ardından şimdi de dekotleli paylaşımıyla adından söz ettirdi.
"Pozlardayım"
Erbil'in derin göğüs dekoltesiyle "Pozlardayım" notuyla paylaştığı fotoğraflar adeta Instagram'ı salladı.
Instagram'da 315 bin takipçisi bulunan Erbil, son zamanların popüler isimlerinden biri haline geldi.