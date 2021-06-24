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Yasmin Erbil, tatilde
Usta oyuncu Nergis Kumbasar, yaz tatili için kızı Yasmin ile birlikte yurt dışı planı yaptı.
- Haber Merkezi
- 24.06.2021 - 07:49
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin, annesiyle birlikte tatile çıktı.
DUBAİ'Yİ TERCİH ETTİ
Sezonu Dubai'de açan Yasmin Erbil, tatil fotoğraflarını da Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Erbil, fotoğrafın altına "Biraz hindistan cevizi ister misin?" notunu düştü.
Soluğu plajda alan Yasmin Erbil, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Erbil'in cesur pozlarına hayranları binlerce beğeni yağdırdı.