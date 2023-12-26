Yasmin Erbil ve sevgilisi Yiğit Poyraz'dan havuzda romantik anlar Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sevgilisiyle havuzda aşka geldiği anları paylaşarak dikkat çekti.

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ensonhaber.com

66 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, babası gibi magazin gündeminden düşmeyen bir isim haline geldi.

Diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çeken bir Yasmin Erbil, aşk hayatıyla çok konuşuluyor.

Özellikle sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Yasmin Erbil son olarak, sevgilisi Yiğit Poyraz'ın doğum günün havuzdaki aşka geldikleri anları paylaşarak kutladı.

"Beni mutlu etmeyi çok iyi biliyorsun"

Erbil, paylaşıma "İyi ki doğdun sevgilim, beni ve içimdeki çocuğu mutlu etmeyi çok iyi biliyorsun, seni çok özlüyorum." notunu düştü.