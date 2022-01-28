Yasmin Erbil yatak odasından paylaşım yaptı

Genç oyuncu Yasmin Erbil, yatak odasından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Yasmin Erbil, yatak odasından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

KÖPEĞİYLE POZ VERDİ

Erbil, yatakta boylu boyunca uzanarak sevimli dostuyla verdiği pozları bir araya getirerek Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Göğüs dekoltesiyle objektif karşısına geçen Erbil'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.