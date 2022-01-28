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    Yasmin Erbil yatak odasından paylaşım yaptı

    Genç oyuncu Yasmin Erbil, yatak odasından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 12:00
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    Yasmin Erbil yatak odasından paylaşım yaptı

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Yasmin Erbil, yatak odasından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

    KÖPEĞİYLE POZ VERDİ

    Erbil, yatakta boylu boyunca uzanarak sevimli dostuyla verdiği pozları bir araya getirerek Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

    Göğüs dekoltesiyle objektif karşısına geçen Erbil'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

    Yasmin Erbil yatak odasından paylaşım yaptı #1

    Yasmin Erbil yatak odasından paylaşım yaptı #2


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