Yasmin Erbil, yatakta poz verdi

Yasak Elma dizisinin kadrosuna katılan Yasmin Erbil, yatak pozuyla sosyal medyayı salladı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

YATAK POZU

Instagram hesabından sık sık fotoğraflarını paylaşan Erbil, bu defa yatak pozuyla olay yarattı.

300 bini aşkın takipçisi bulunan Erbil'e çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Anne ve babası gibi oyuncu olmak isteyen Erbil, en son Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veriyor.