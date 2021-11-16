Euro
11.6001
1.43%
Dolar
10.2032
1.45%
Altın
616.02
2.21%
Borsa
1.701
-0.06%
Bitcoin
624.000
-5.34%
BTXN Coin
21.66
0.60%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Yasmin Erbil, yatakta poz verdi

    Yasak Elma dizisinin kadrosuna katılan Yasmin Erbil, yatak pozuyla sosyal medyayı salladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 15:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yasmin Erbil, yatakta poz verdi

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

    YATAK POZU

    Instagram hesabından sık sık fotoğraflarını paylaşan Erbil, bu defa yatak pozuyla olay yarattı.

    300 bini aşkın takipçisi bulunan Erbil'e çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

    Anne ve babası gibi oyuncu olmak isteyen Erbil, en son Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veriyor.

    Yasmin Erbil, yatakta poz verdi #1Yasmin Erbil, yatakta poz verdi #2Yasmin Erbil, yatakta poz verdi #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir