Yasmin Erbil'den ayna pozu Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın 27 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, çektiği ayna pozunu takipçileriyle paylaştı.

ensonhaber.com

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan ve son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulmayı başarıyor.

320 bin takipçi

Erbil, 320 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni bir paylaşıma imza attı.

''Derin ruhların derin ruhlara ihtiyacı var''

Ayna karşısında selfie çekme modasına ayak uyduran Erbil, spor sonrası karelerini, ''Derin ruhların derin ruhlara ihtiyacı var'' notuyla takipçileriyle paylaştı.

Yorumları sınırlandıran Yasmin Erbil'in paylaşımına yalnızca arkadaşlarının yorumda bulunması da dikkatlerden kaçmadı.