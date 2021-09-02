Yasmin Erbil'den yatak pozu

Mehmet Ali Erbil'in oyuncu kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, Instagram'da yayınladığı son pozlarla yine adından söz ettirdi.

Paylaşımında iki kareye yer veren genç oyuncu, yataktaki iddialı pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

"SÜRPRİZ SONLU"

Yasmin Erbil, "Sürpriz sonlu... Eller yukarı" notunu düştüğü paylaşımının ikinci karesinde ise yere boylu boyunca uzanan köpeğine yer verdi.

Erbil, yorumlarını sınırlandırarak sadece yakınlarının yorum yapmasına müsaade etti. İlk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. Sayan, Erbil'e kalp emojisi yolladı.