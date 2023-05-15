Yasmin Erbil'in seçim kombini Mehmet Ali Erbil'in gündemden düşmeyen küçük kızı Yasmin Erbil, seçim tarzıyla da konuşuldu.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan bir isim.

Türkiye'de milyonlarca seçmen, dün oy vermek için sandık başına gitti. Ünlü isimler de erken saatlerde sandığa giderek oylarını kullandı ve paylaşım yaptı.

Yasmin Erbil de seçim kombinini Instagram hesabından yayınladı.

"Kemal Dedem geliyoruz”

Dekolteli yazlık mini bir elbise giyen Erbil, yayınladığı fotoğrafa bir de not düştü: “Arkadaşlar oy kıyafetim tabii ki summer dress olacaktı. Kemal Dedem geliyoruz”