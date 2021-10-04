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Yavuz Bingöl, özel uçak talep etti
Belarus’ta sahne alan ünlü şakıcı Yavuz Bingöl, özel uçakla yolculuk yapmak istedi.
- Haber Merkezi
- 04.10.2021 - 09:05
- Güncelleme : 04.10.2021 - 09:24
Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl önceki akşam Belarus’un başkenti Minsk’teki bir otelde konser verdi.
Sanatçı, kızı Türkü’nün 2 yaşındaki oğlu Aslan’a kavuşmak için konser sonrası özel uçak talep etti.
"ASLAN'I ÇOK ÖZLÜYORUM"
Bingöl, torununun hayatını değiştirdiğini söyledi: “Aslan, hayatımı değiştirdi. Şimdi de onu özlediğimden sahneden iner inmez yurda dönüyorum. Aslan’ı 5 dakika olsa görebilmek için sabahın 5’inde kalkıp arabaya atlıyor, yanına koşuyorum. Omzumda uyuması bile beni tarifsiz mutlu ediyor.”