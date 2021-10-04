Yavuz Bingöl, özel uçak talep etti

Belarus’ta sahne alan ünlü şakıcı Yavuz Bingöl, özel uçakla yolculuk yapmak istedi.

Ünlü şarkıcı Yavuz Bingöl önceki akşam Belarus’un başkenti Minsk’teki bir otelde konser verdi.

Sanatçı, kızı Türkü’nün 2 yaşındaki oğlu Aslan’a kavuşmak için konser sonrası özel uçak talep etti.

"ASLAN'I ÇOK ÖZLÜYORUM"

Bingöl, torununun hayatını değiştirdiğini söyledi: “Aslan, hayatımı değiştirdi. Şimdi de onu özlediğimden sahneden iner inmez yurda dönüyorum. Aslan’ı 5 dakika olsa görebilmek için sabahın 5’inde kalkıp arabaya atlıyor, yanına koşuyorum. Omzumda uyuması bile beni tarifsiz mutlu ediyor.”