Yavuz Bingöl'ün dizi imajı şaşırttı

Yeni dizisinde Tespihçi Adem karakterini canlandıran Yavuz Bingöl'ün son hali dikkat çekti.

TRT 1'de geçen haftalarda yayın hayatına başlayan Teşkilat dizisi MİT'in faaliyetlerini konu almasıyla dikkat çekmişti.

Dizinin geniş oyuncu kadrosu da dikkat çekerken ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün de dizinin kadrosunda olduğu ortaya çıktı.

SAKALLARI UZATTI

Dizinin yayınlanan son bölümünde Almanya'da yaşayan bir Türk ajanını canlandıran ünlü türkücünün saçlarını uzatmış sakallı hali de gündeme oturdu.