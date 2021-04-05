Euro
9.6318
0.51%
Dolar
8.1876
0.43%
Altın
453.94
-0.04%
Borsa
1.43
0%
Bitcoin
472.290
-0.54%
EXEN Coin
18.81
-6.55%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Yavuz Bingöl'ün dizi imajı şaşırttı

    Yeni dizisinde Tespihçi Adem karakterini canlandıran Yavuz Bingöl'ün son hali dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 08:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yavuz Bingöl'ün dizi imajı şaşırttı

    TRT 1'de geçen haftalarda yayın hayatına başlayan Teşkilat dizisi MİT'in faaliyetlerini konu almasıyla dikkat çekmişti.

    Dizinin geniş oyuncu kadrosu da dikkat çekerken ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün de dizinin kadrosunda olduğu ortaya çıktı.

    SAKALLARI UZATTI

    Dizinin yayınlanan son bölümünde Almanya'da yaşayan bir Türk ajanını canlandıran ünlü türkücünün saçlarını uzatmış sakallı hali de gündeme oturdu.

    Yavuz Bingöl ün dizi imajı şaşırttı #1

    Yavuz Bingöl ün dizi imajı şaşırttı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir