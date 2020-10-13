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- Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi hayatını kaybetti
Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi hayatını kaybetti
Sanatçı Yavuz Bingöl'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 13.10.2020 - 16:35
Annesinin uzun zamandır devam eden alzheimer rahatsızlığı nedeniyle zor bir süreç yaşayan Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören 51 yaşındaki kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.
TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacak.