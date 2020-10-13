Dolar
7.9157
0.3409%
Euro
9.3099
-0.2485%
Altın
1893.06
-1.5513%
Borsa
1173.16
-0.4404%
G. Altın
483.291
-0.8831%
Bitcoin
90190.57
-0.8893%
EXEN Coin
12.49
-2.91%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi hayatını kaybetti

    Sanatçı Yavuz Bingöl'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 16:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yavuz Bingöl'ün kız kardeşi hayatını kaybetti

    Annesinin uzun zamandır devam eden alzheimer rahatsızlığı nedeniyle zor bir süreç yaşayan Yavuz Bingölkanser tedavisi gören 51 yaşındaki kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

    TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

    Yavuz Bingöl ün kız kardeşi hayatını kaybetti #1

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir