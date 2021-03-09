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    Yeliz: Annenizin karnından kürkle mi doğdunuz

    Ünlü şarkıcı Yeliz, gerçek kürk giyen ve pahalı çantalar takan kadınlara ateş püskürdü.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 07:14
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    Yeliz: Annenizin karnından kürkle mi doğdunuz

    Gerçek bir hayvansever olan şarkıcı Yeliz, kürk polemiğine ilişkin konuşulacak açıklamalar yaptı.

    45. sanat yılını kutlayan deneyimli şarkıcı Yeliz, "Gerçek deri kürk giyer misiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

    "HEPSİ 2 METRELİK MEZARA GİRECEK"

    "Bugüne kadar hiç gerçek deri kullanmadım. Annenizin karnından kürkle mi doğdunuz yani? Kürkü geçtim 100 bin TL'lik lüks çantaların kullanılması bile görgüsüzlük. Sonuçta hepimiz iki metrelik mezara gireceğiz..."

    Yeliz: Annenizin karnından kürkle mi doğdunuz #1

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