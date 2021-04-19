Yeliz Yeşilmen, estetik ameliyatı geçirdi

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeliz Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen gıdı ve göz kapağını aldırmak için ameliyat oldu. Yeliz Yeşilmen estetik ameliyat sonrası instagram hesabından açıklama yaptı.

Sevenlerine seslenen Yeşilmen şunları söyledi:

"ASYA'NIN BİLE GIDISI VAR"

"İyim merak etmişsiniz. Göz kapağımı ve gıdımı aldırdım. Asla yüzüme bir şey yapılmadı. Ailecek gıdılıyız kızım Asya’nın bile gıdısı var. Gıdı ve göz kapağı iyim sorun yok.

"HEM PARA VERİYORUZ HEM ACI ÇEKİYORUZ"

‘Hiç gereği yoktu’ yazmışsınız ama göz kapağımdan acayip et çıktı. Yorgun gösteriyordu, en son kendi çektiğim klibimde fark ettim gıdımın çıktığını. İnan çok kolay değil, hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz fakat kendinizi ödüllendiriyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissedecekseniz böyle ufak dokunuşlar yapabilirsiniz."