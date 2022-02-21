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    Yeliz Yeşilmen: Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm

    İki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan oyuncu Yeliz Yeşilmen, “Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 11:37
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    Yeliz Yeşilmen: Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm

    Oyuncu Yeliz Yeşilmen (43), tv100'de katıldığı bir programda hayatına dair özel anları anlattı.

    Yeşilmen, babası ve eski eşinden dayak yediğini açıkladı.

    “3 GÜN İÇİNDE EVLENDİM”

    Yeşilmen, “Babam ders konusunda çok tutucuydu. Çocukken kötü not aldığımda dayak yedim. Parkinson hastası oldu, bazen 'Neden beni dövdün?' diye sormak istiyorum. Babam 'Kızım yurt dışında okusun.' diyerek beni evlendirdi. Ben 16, eşim 18 yaşındaydı. 3 gün içinde evlendim. Ailemden uzaklaşıp Almanya'ya yerleştim. İntihara teşebbüs etmiştim.” dedi.

    Yeliz Yeşilmen: Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm #1

    “HAYATIMDAKİ TÜM ERKEKLERDEN ŞİDDET GÖRDÜM”

    Yaptığı açıklamalar esnasında fenalık geçiren Yeliz Yeşilmen, daha sonra geçtiğimiz yıl boşandığı iki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile ilgili de konuştu.

    Yeşilmen, “Karı-koca hayatı yaşamadım. Eşim kendine büyü yapıldığına inandı. Bir hocanın 'Eşini döv' sözüne inanıp, beni dövdü. 6 ay yer yatağında yattım. Sabah kalkıp hizmetçi gibi evi temizleyip yemek yapardım. 6 ay sonra tüm altınlarımı alıp sözleşme imzalatıp beni öyle bıraktılar. Hayatımda tek travma yok, travmalar zinciri var. Babamdan başlayarak hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm." ifadeleri kullandı.

    Yeliz Yeşilmen: Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm #2

    Yeliz Yeşilmen: Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm #3

    Yeliz Yeşilmen: Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm #4

    Yeliz Yeşilmen: Hayatımdaki tüm erkeklerden şiddet gördüm #5


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