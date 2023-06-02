Yeliz Yeşilmen: Kadın hesap ödemez 'Erkeğin kısası da hiç çekilmiyor' sözleriyle gündeme gelen Yeliz Yeşilmen yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Her yaptığı açıklamlayla gündem olan Yeliz Yeşilmen, 2. Sayfa programına konuk oldu. Yeşilmen, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kadın ve erkek ilişkileri üzerine konuşan Yeşilmen, sosyal medyada gündem oldu.

İşte Yeşilmen'in açıklamalarından ara başlıklar:

"Çok fazla bakım erkeksi gelmiyor"

Erkeklerde bakıma karşı değilim, cilt bakımı yaptırabilirler ama erkeklerde botoks iğrenç duruyor. Onun yerine başka bir yöntem denesinler. Çok fazla bakım erkeksi gelmiyor.

Dolgu botoks, erkekte olmuyor. Göz kapağı estetiği yaptırılabilir ama onun dışında feminen şeyleri asla erkeğe yakıştırmıyorum.

Erkekler hesap ödemeyi bıraktı

Artık erkek, kadın birbirine girmeye başladı. Erkekler hesap ödemeyi de bıraktı. Kadına 'Sen çalışıyorsun, bunu da sen yap. Hayat müşterek' demeye başladılar. Artık bu işler kadının üzerine yıkılmaya başlandı. Sanki roller değişiyor gibi…

"Suyunu çıkaranlar var"

Erkek erkek gibi olsun, kadın da kadın gibi! Türk örf adetlerimize göre… Suyunu çıkaranlar var artık. Her şeyin bir dozajı var. Erkekler artık kadından bir sürü maddi taleplerde bulunuyor.

"Erkekler ödemeli"

Ben asla bir kadının hesap ödemesini de doğru bulmuyorum. Evin faturalarını, market alışverişini erkekler ödemeli."