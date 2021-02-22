Yeliz Yeşilmen kocasını şikayet etti

İş insanı Ali Uğur Akbaş ile 11 yıldır evli olan Yeliz Yeşilmen, son paylaşımlarıyla takipçilerine içini döktü.

Hafta sonu Maşukiye'ye giden Yeliz Yeşilmen, eşiyle ilgili yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

"ODALARI AYIRDIM"

Dün Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan Yeliz Yeşilmen, gönderisine "Huhu tam da bu foto sonrası birbirimize girdik sebep? Tabii ki içimde kalmasın 4 yıldır gelmeyen evlilik yıl dönümü hediyesi. Yani bir dal çiçek dahi gelmedi yine yolda bu konu ve artık net küstüm hatta şimdiki otelde bile ayrı odalar eh dayanamam bu kadarına pes. Sizlerle her şeyi paylaşan ben şunun kulağını sağlam çekin derim." notunu düştü.

"CİMRİ"

Ardından benzer pozlarını Instagram hesabının hikaye bölümünden de yayınlayan Yeşilmen, "Düşüncesiz ve inanılmaz cimri oh rahatladım be." yazdı.

"BENİM HEDİYEM OLSUN"

Bir sonraki paylaşımda eşinin yüzünü uygulama ile gençleştiren şarkıcı, "Al bu da benim sana hediyem olsun." diyerek göndermede bulundu.