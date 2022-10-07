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    Yeliz Yeşilmen: Köşeyi dönmeme az kaldı

    Kendisine hakaret ve küfür içerikli yorum yazanlara dava açan Yeliz Yeşilmen, sonrasında uzlaşmaya giderek para kazandığını ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 08:07
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    Yeliz Yeşilmen: Köşeyi dönmeme az kaldı

    İki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile evliliğini bitiren Yeliz Yeşilmen, '2. Sayfa' programına konuk oldu.

    "Köşeyi döneceğim"

    Uzun yıllardır oyunculuk yapmayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, yni hayatını anlattı. Artık çok para kazandığını söyleyen Yeşilmen, "Köşeyi döneceğim" dedi.

    Yeşilmen, sözlerine; "Mehmet Ali Erbil'e neler geldi. Köşeyi döner diye düşünüyorum. Ben de köşeyi dönmeye başladım, az kaldı virajlardayım. (Gülüyor) İyi kazanmaya başladım" diye devam etti.

    "Hedef büyük"

    Kendisini eleştirenleri değil, hakaret ve küfür içeren yorumları yargı sürecine taşıdığını vurgulayan 43 yaşındaki Yeliz Yeşilmen, "Daha yeni başladık, hedef büyük" diye konuştu.

    Yeliz Yeşilmen: Köşeyi dönmeme az kaldı #1Yeliz Yeşilmen: Köşeyi dönmeme az kaldı #2


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