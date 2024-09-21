Yeliz Yeşilmen: Zengin de fakir de ağlatıyor, üzüleceksem lüks arabada üzüleyim Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, ilişkilere dair yaptığı röportajda 'Üzüleceksem, lüks arabada üzülmeyi tercih ederim. Lüks hayatın varsa hemen Dubai tatiline gider, üzüntünü atlatırsın. Öteki türlü evde çamaşır yıkamaya devam edersin.' dedi.

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Özel Haber

Güzel şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, iddialı sözleri ile gündemden düşmüyor.

Özel hayatı ve erkeklerle ilgili yaptığı tespitlerle çok konuşulan Yeşilmen, yine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Aramızda Kalmasın programına katılan Yeşilmen, sosyete pazarında gezerek fiyat araştırması yaparken, muhabirle kadınları üzen erkeklerle ilgili sohbet etti.

"ZENGİN ERKEK DE FAKİR ERKEK DE ÜZÜYOR"

Yeşilmen, şu ifadeleri kullandı:

Kadın her yerde ağlıyor. Zengin erkek de, fakir erkek de kadını üzüyor. Üzüldüğün yer de önemli, en azından çabuk toparlayabilirsin.

"ÜZÜLECEKSEM LÜKS ARABADA ÜZÜLEYİM"

Üzüldüğün yer de önemli, en azından çabuk toparlayabilirsin.Üzüleceksem, lüks arabada üzülmeyi tercih ederim.

"LÜKS HAYATIN VARSA ÜZÜNTÜNÜ TATİLDE ATLATIRSIN"

Lüks hayatın varsa hemen Dubai tatiline gider, üzüntünü atlatırsın. Öteki türlü evde çamaşır yıkamaya devam edersin.

TEPKİ YAĞDI

Kısa sürede viral olan açıklamalar sonrası, kimi Yeşilmen'i topa tutarken, kimi ise 'Yanlış tek bir sözü yok' yorumunu yaptı.