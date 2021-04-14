Yeliz Yeşilmen'den 'ibadet' paylaşımı

Ayağındaki ojelerle namaz kılan Yeliz Yeşilmen, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından gece saatlerinde yaptığı paylaşım ile eleştirilerin hedefi oldu.

Seccade üzerinde namaz kılmaya hazırlanırken fotoğraf yayınlayan Yeşilmen, "İbadet saati, uyuma kalk" diye not düştü.

OJELERİ OLAY OLDU

Paylaşımda Yeşilmen'in ayak parmaklarındaki ojeler dikkat çekerken, bazı kullanıcılar, "Ojeli tırnaklarına dikkat etseydin keşke", "İbadet özel bir andır, niye paylaşıyorsun" yorumlarında bulundu.