Euro
9.6855
-0.12%
Dolar
8.0947
-0.14%
Altın
453.13
-0.39%
Borsa
1.4
1.55%
Bitcoin
516.961
1.46%
EXEN Coin
28.50
19.19%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Yeliz Yeşilmen'den 'ibadet' paylaşımı

    Ayağındaki ojelerle namaz kılan Yeliz Yeşilmen, sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 15:33
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 16:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeliz Yeşilmen'den 'ibadet' paylaşımı

    Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından gece saatlerinde yaptığı paylaşım ile eleştirilerin hedefi oldu.

    Seccade üzerinde namaz kılmaya hazırlanırken fotoğraf yayınlayan Yeşilmen, "İbadet saati, uyuma kalk" diye not düştü.

    OJELERİ OLAY OLDU

    Paylaşımda Yeşilmen'in ayak parmaklarındaki ojeler dikkat çekerken, bazı kullanıcılar, "Ojeli tırnaklarına dikkat etseydin keşke", "İbadet özel bir andır, niye paylaşıyorsun" yorumlarında bulundu.

    Yeliz Yeşilmen den ibadet paylaşımı #1

    Yeliz Yeşilmen den ibadet paylaşımı #2

    Yeliz Yeşilmen den ibadet paylaşımı #3

    Yeliz Yeşilmen den ibadet paylaşımı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir