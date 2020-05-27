Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama

Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçti.

"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyerek gözyaşları içerisinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım geldi. Yeşilmen, gözyaşlarının nedeninin eşiyle yaşadığı sorunlar olduğunu söyledi.

"ŞU AN AYNI EVDE KALIYORUZ"

Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeliz Yeşilmen "Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımız sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok" dedi.