Yeliz Yeşilmen’in gözyaşları

Yeliz Yeşilmen, duygusal anlarını takipçileri ile paylaştı.

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabında ağlarken çekilmiş görüntülerini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

Yeşilmen, çok acılar çektiğini, yaşadıklarını en yakınlarıyla bile paylaşamadığını gözyaşlarına boğulup itiraf etti.

"ÖLEBİLİRİM"

Yeşilmen, “Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var. Anlatacak, paylaşacak kimsem yok. İçimdeki duyguları dökmezsem aklımı kaçırabilirim, ölebilirim.

Sadece son sözüm iyi niyetmin artık kullanılmasını istemiyorum. Ama sonumun da Bergen gibi olmasını istemiyorum” dedi.

Yeliz Yeşilmen'e kısa sürede destek mesajları yağdı.