Yeliz Yeşilmen'in kızı kaynar suyla yandı

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Yeliz Yeşilmen'in kızının bacağına kaynar su döküldü.

Geçen aylarda eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle, “Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum.” diyerek video çeken Yeliz Yeşilmen'in kızı, dün korkunç bir kaza yaşadı. Yeşilmen’in 10 yaşındaki kızının bacağına, kaynar su döküldü.

"2 DAKİKADA MÜDAHALE ETTİK"

Takipçileriyle her anını paylaşan Yeliz Yeşilmen, olaydan iki saat sonra paylaşım yaparak yaşadıklarını anlattı.

Ağlamaktan gözlerinin şiştiğini belirten Yeşilmen, “Asya’mın bacaklarına ocaktaki demlik döküldü. Rabbim korusun çok büyük tehlike atlattık. Göz nazar burdan çıktı sanırım. Bunla bitmiş olsun. Allah'tan yan masada krem vardı 2 dakikada müdahale ettik. Allah kimseye yaşatmasın.” dedi.