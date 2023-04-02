‘Yemek sahneleri yasaklandı’ diyen Emre Kınay'a RTÜK’ten tepki Emre Kınay'ın “Ramazan ayı boyunca yemek sahneleri yasaklandı” iddialarına RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den cevap geldi. İddiaları yalanlayan Şahin, “Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş” dedi.

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Oyuncu Emre Kınay, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, RTÜK’ün Ramazan dolayısıyla yapımcılara uyarı gönderdiğini, bazı yasaklar getirdiği öne sürdü.

"RTÜK uyarı göndermiş, su bile içilmeyecek"

Kınay, “RTÜK, yapımcılara uyarı göndermiş. 1 ay boyunca kahvaltı, yemek su dahil içilmeyecek sahnelerde, yasak.” diye yazdı.

İddialar, tepkilere yol açınca RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açıklama yaptı.

Kınay’ın iddialarını yalanlayan Şahin, şunları söyledi:

"Gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş"

Dizi-film sektöründeki başarısızlıklarının üzerine siyasi kariyerinde de başarısız olmuş bir şahıs gündemde kalmak için çaresizce iftiraya başvurmuş. 1 Nisan şakası olmasını umduğum iddia tamamen asılsızdır, yalandır. RTÜK’ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir.

İyi Parti'nin Kadıköy adayıydı

Emre Kınay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde İyi Parti’den Kadıköy Belediye Başkan Adayı olmuştu.

37 bin 383 oy alan Kınay, umduğunu bulamamıştı.