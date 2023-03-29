Yeni anne olan Hazal Kaya, setlere döndü

2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldıktan sonra bu yıl da kızı Süreyya’ya kavuştu.
Artık iki çocuk annesi olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık gündelik hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor
Çalışma hayatına geri dönen Hazal Kaya, kucağında Leyla Süreyya ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekledi.
Kaya, yayınladığı kareye şu notu düştü:
"İyi geldi"
"İki gün önce çalıştık. Şimdi yerimizden kalkamıyoruz. Ama nasıl iyi geldi işe dönmek anlatamam."
4 kişilik aile oldular
Hazal Kaya, 7.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, dört kişilik aile pozunu yayınlamıştı.
Ünlü isim, 800 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum alan fotoğrafa şu notu düşmüştü:
"Kapkaranlık günlere de bize de umut ışığı gibi gelen canım kızım, iyi ki doğdun. 40 gün nasıl geçti bilmiyorum."