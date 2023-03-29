Yeni anne olan Hazal Kaya, setlere döndü 43 gün önce ikinci kez anne olan Hazal Kaya, setlere döndüğünü kızı Süreyya ile verdiği pozla duyurdu.

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2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldıktan sonra bu yıl da kızı Süreyya’ya kavuştu.

Artık iki çocuk annesi olan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık gündelik hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor

Çalışma hayatına geri dönen Hazal Kaya, kucağında Leyla Süreyya ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekledi.

Kaya, yayınladığı kareye şu notu düştü:

"İyi geldi"

"İki gün önce çalıştık. Şimdi yerimizden kalkamıyoruz. Ama nasıl iyi geldi işe dönmek anlatamam."

4 kişilik aile oldular

Hazal Kaya, 7.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, dört kişilik aile pozunu yayınlamıştı.

Ünlü isim, 800 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum alan fotoğrafa şu notu düşmüştü: