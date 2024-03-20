Yeni bir aklım başlattı! Emrata'nın boşanma yüzüğü olay oldu "Emrata" adıyla tanınan ünlü oyuncu Emily Ratajkowski eşi Sebastian Bear McClard'i ihanet yüzünden boşamıştı. Güzel model boşanma yüzüğünü gösterdi.

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Gösteri dünyasında Emrata adıyla tanınan 31 yaşındaki model ve oyuncu Emily Ratajkowski ile 41 yaşındaki kocası Bear McClard, yollarını geçtiğimiz yıl ayırmıştı.

Boşanma yüzüğü yaptırdı

Dünyanın en seksi kadınları arasından gösterilen Emily Ratajkowski, Sebastian Bear-McClard ile evliliği boyunca taktığı çift taşlı “tektaşını” ikiye böldürerek “divorce ring( boşanma yüzüğü)” yaptırdı.

Sosyal medyada aktif olan Emrata, yeni yüzüğünü de Instagram hesabından paylaştı.

Yeni akım

Ünlü influencer bu yaptığıyla yeni bir akım başlatmış oldu.