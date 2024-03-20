Yeni bir aklım başlattı! Emrata'nın boşanma yüzüğü olay oldu

ensonhaber.com
Gösteri dünyasında Emrata adıyla tanınan 31 yaşındaki model ve oyuncu Emily Ratajkowski ile 41 yaşındaki kocası Bear McClard, yollarını geçtiğimiz yıl ayırmıştı.
Boşanma yüzüğü yaptırdı
Dünyanın en seksi kadınları arasından gösterilen Emily Ratajkowski, Sebastian Bear-McClard ile evliliği boyunca taktığı çift taşlı “tektaşını” ikiye böldürerek “divorce ring( boşanma yüzüğü)” yaptırdı.
Sosyal medyada aktif olan Emrata, yeni yüzüğünü de Instagram hesabından paylaştı.
Yeni akım
Ünlü influencer bu yaptığıyla yeni bir akım başlatmış oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış