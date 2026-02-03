Yeni gelin Yasemin Kay Allen'dan yeni poz! Kırmızılar içinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeşilçam yıldızı Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz hafta eski FBI ajanı Erdal Kaya ile Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlenmişti.

Çiçeği burnunda çift, nikahtan sonra romantik karesini paylaşmıştı.

BALAYINDA

Sürpriz nikah sonrası gözlerin çevrildiği Yasemin Kay Allen, evlilik sonrası paylaşımlarıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Balayında olan çiçeği burnunda gelin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirdi.

TAKİPÇİLEİR ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Ünlü oyuncunun kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar kısa sürede büyük ilgi görürken, Allen'ın şıklığı ve güzelliği takipçilerinden tam not aldı. Oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alırken, hayranları Allen'ı övgü yağmuruna tuttu.