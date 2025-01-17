Yeni sevgilisi China Suarez hamile iddiası! Mauro Icardi baba oluyor

Kızlarının annesi 10 yıllık eşi Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin özel hayatındaki gelişmeler bitmek bilmiyor.
Icardi, sürpriz bir şekilde oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile aşk yaşadığını ilan etti.
Verdikleri romantik pozlarla gündemden düşmeyen ikili hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
BEBEK GELİYOR
Arjantinli magazin gazetecisi Yanina Latorre, America TV'de yayınlanan LAM programında çiftin bebek beklediğini ileri sürdü. Yanina Latorre, hamilelik haberini 4 farklı kaynaktan doğrulattığını ileri sürdü.
Hamilelik iddiası dünya basınında geniş yankı uyandırırken çiftten henüz bir açıklama gelmedi.
Yıldız futbolcu paylaşımında aşkını ilan ederek "Olmam gereken yerdeyim. En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" ifadelerini kullandı.
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