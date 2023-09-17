Yeni tarzıyla dikkat çekiyor! Berdan Mardini'den yeşil satenli takımla yeni pozlar Ünlü türkücü Berdan Mardini giyim tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak yeşil saten takım tercih eden Mardini, eleştiri topladı.

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Yaz boyunca ünlü isimler tarzlarıyla gündemden düşmedi.

Kadın ünlülerin havuz ve tatil pozlarına adeta meydan okuyan bir isim de ünlü türkücü Berdan Mardini oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Mardini, uzun süredir sesi ve şarkılarıyla değil, giyim tarzıyla ön plana çıkıyor.

Barbie tarzı gündem oldu

Renkli ve sıra dışı giyimiyle modaya yön vermeyi amaçlayan türkücü, geçtiğimiz günlerde dünyada yankı uyandıran 'Barbie' akımına da uydu.

Baştan aşağı pembe giyinen Berdan Mardini, yorum yağmuruna tutulmuş eleştiri toplamıştı.

Bu kez saten tercih etti

O kareler henüz hafızalardan silinmeden ünlü isimden yeni bir tarz daha geldi.

Mardini bu kez yeşil saten takımıyla poz verdi.

Söz konusu fotoğraflarını da sosyal medya hesabından, "Bunu da bir süre önce almıştım. Sahneye böyle çıkmak isterdim bu sıcaklarda." notuyla paylaştı.