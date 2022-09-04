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    Yeniden anne olan Seda Bakan'dan kızlarıyla poz

    Ünlü oyuncu Seda Bakan, kızları Ela ve Leyla ile hastanede çekilen fotoğraflarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2022 - 19:02
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 19:23
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    Yeniden anne olan Seda Bakan'dan kızlarıyla poz

    Oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.

    Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci kızını da dünyaya getirdi.

    Kızlarına 'Ela' ismini veren çift, kendilerini arayan tebriklerini ileten herkese teşekkür etti.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seda Bakan, kızları ve eşiyle birlikte poz verdi.

    "Dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian ailesine doğru gidiyoruz"

    "Allaha çok şükür Ela bebeğimizi kucağımıza aldık" diyen Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Arayan, soran, çiçek yollayan herkese çok teşekkürler. Ama teşekkürün en büyüğü doktoruma. Hayatın karşıma çıkarabileceği en güzel insanlardan biri ona minnet borçluyum. Ayrıca Anestezi doktorum Necati Orman’cıya da çok ama çok teşekkürler. Doktorlarımızdan Allah razı olsun… ( Bu arada dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian ailesine doğru gidiyoruz)"

    Yeniden anne olan Seda Bakan dan kızlarıyla poz #1

    Yeniden anne olan Seda Bakan dan kızlarıyla poz #2

    Yeniden anne olan Seda Bakan dan kızlarıyla poz #3

    Yeniden anne olan Seda Bakan dan kızlarıyla poz #4


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