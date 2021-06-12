Yeniden kansere yakalanan Gülay, vasiyetini hazırladı

Rahim ve böbrek kanserini yenen şarkıcı Gülay'ın, yapılan muayene sonucu yeniden rahim kanserine yakalandığı açıklandı. Şarkıcı vasiyetini yazdığını söyleyerek, "Hazır bulunsun" dedi.

90'lı yıllara damga vuran isimlerden birisi olan şarkıcı Gülay, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Bodrum’daki kız kardeşi Nilüfer Sezer’in yanına giden Gülay, burada sağlık sorunları yaşayınca Milas Devlet Hastanesi’ne gitti.

YENİDEN KANSERE YAKALANDI

Şarkıcıyı muayene eden doktorlar, rahim kanserinden şüphelendi. Biyopsi için alınan parçanın tahlili ‘rahim kanseri’ olarak çıkınca, şarkıcı uçakla İstanbul’a döndü.

Gülay, bundan sonraki tüm teşhis, ameliyat ve tedavi sürecini daha önce de yattığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirecek.

"BENİM İÇİN DUA EDİN"

Tedavisine başlanan şarkıcıdan açıklama geldi. Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'ya konuşan Gülay, "Sevenlerim korkmasın, üzülmesin. Kanser konusunda bayağı deneyimliyim.

Bu üçüncü kanserim. İki sene önce de çoklu organ yetmezliğini atlatmıştım. Henüz dokuz canımı tamamlamadım. Beş canım daha var. Sevenlerim dua etsinler benim için" dedi.





VASİYET AÇIKLAMASI

Her ihtimale karşı vasiyetini hazırladığını belirten Gülay, "Artık bir vasiyet hazırlayayım yani. Her ihtimale karşı. Bir şey olacağından değil ama bulunsun. Olmasını istediğim şeyler var. Oldukları zaman ilk seninle paylaşacağım" dedi.

Birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren şarkıcı, son olarak 2019 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede uzunca süre tedavi gördü.





