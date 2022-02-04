'Yerli Leonardo DiCaprio' geri dönüyor! Arda Kural'ın yeni mesleği...

Zor günleri geride bırakan Arda Kural, galada görüntülendi. Ekranlardan uzun süredir uzak kalan oyuncu, yeni mesleği ile şaşırttı.

Emret Komutanım dizisindeki Ferit karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Arda Kural, uzun bir aradan sonra görüntülendi.

Lise Defteri, Kuzenlerim ve Eyvah Kızım Büyüdü dizilerinde de rol alan ve 90'ların sonunda 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, yeni bir hayat kurdu.

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan oyuncu Arda Kural, yeni mesleğine dair de açıklamalarda bulundu.

GALADA ORTAYA ÇIKTI

Ekranlardan uzak yaşamayı tercih eden Arda Kural, Dilberay filminin galasına katıldı.

2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural'ın son hali, sevenlerini şaşırttı.

Kamera karşısına geçen Kural, yeni bir sektöre atıldığını açıkladı.

ARDA KURAL'IN YENİ MESLEĞİ

Son haliyle dikkatleri üzerine çeken Arda Kural "Ticarete atıldım. Onun haricinde yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Yapımcı Mustafa Altıoklar'ın yüzünden... Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum." dedi.